Депутат Новосибирской области Сергей Голиков погиб в ходе спецоперации на Украине

Сергея Голикова не стало 27 ноября. Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе спецоперации на Украине погиб депутат Совета депутатов Решетовского сельсовета Новосибирской области Сергей Голиков. Мужчины не стало 27 ноября.

— Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, — сообщили в администрация Решетовского сельсовета.

Голикову было 37 лет. У него остались жена и двое детей.

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