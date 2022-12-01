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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:53

Депутат Новосибирской области Сергей Голиков погиб в ходе спецоперации на Украине

У мужчины осталась жена и двое детей
Надежда КАСЬЯНОВА
Сергея Голикова не стало 27 ноября.

Сергея Голикова не стало 27 ноября.

Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе спецоперации на Украине погиб депутат Совета депутатов Решетовского сельсовета Новосибирской области Сергей Голиков. Мужчины не стало 27 ноября.

— Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, — сообщили в администрация Решетовского сельсовета.

Голикову было 37 лет. У него остались жена и двое детей.

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