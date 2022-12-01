Депутат Новосибирской области Сергей Голиков погиб в ходе спецоперации на Украине

Сергея Голикова не стало 27 ноября.
Фото: Александр ГЛУЗ
В ходе спецоперации на Украине погиб депутат Совета депутатов Решетовского сельсовета Новосибирской области Сергей Голиков. Мужчины не стало 27 ноября.
— Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, — сообщили в администрация Решетовского сельсовета.
Голикову было 37 лет. У него остались жена и двое детей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер