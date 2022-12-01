В Новосибирске спасатели сняли со льда пятерых детей, устроивших опасные игры. Фото: МАСС.

Житель Новосибирска заметил на льду Оби компанию детей. Он увидел, что ребятня носилась по наледи и баловалась. Понимая, чем чреваты такие развлечения, очевидец вызвал спасателей.

– Дети играли в районе острова Кораблик, на середине заледенелой реки. Всего на льду находились пятеро ребят – 4 мальчика и 1 девочка. Спасатели сопроводили ребятню до берега. А также провели с ними профилактическую беседу, – рассказали подробности в службе МАСС.

По словам спасателей, такие развлечения – показатель того, что дети предоставлены сами себе. Того, что родители не следят за ними, не предупреждают о недопустимости подобных забав.

– Помните, что невинная детская шалость может обернуться реальной трагедией. Вода не прощает ошибок и пренебрежительного отношения к себе, – напомнили в МАСС.

Ранее КП-Новосибирск писала, как под Новосибирском подросток провалился под лед и погиб.

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