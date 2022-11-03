Под Новосибирском подросток провалился под лед озера вместе с другом и утонул

Под Новосибирском утонул подросток, провалившийся вместе с другом под лед озера
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В селе Каменка под Новосибирском утонул 16-летний подросток. Он вместе с другом провалился под лед ночью 3 ноября. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
– Два подростка упали в воду на дамбе на озере Каменка. Одного вытащили, а второй – утонул. Погибший 2006 года рождения, – уточнил источник.
По словам местных жителей, родителей предупреждали об опасности игр на тонком льду. Призывали провести беседы с детьми.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцев напугали дети, устроившие игры на тонком льду.
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