Под Новосибирском подросток провалился под лед озера вместе с другом и утонул

Под Новосибирском утонул подросток, провалившийся вместе с другом под лед озера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Каменка под Новосибирском утонул 16-летний подросток. Он вместе с другом провалился под лед ночью 3 ноября. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

– Два подростка упали в воду на дамбе на озере Каменка. Одного вытащили, а второй – утонул. Погибший 2006 года рождения, – уточнил источник.

По словам местных жителей, родителей предупреждали об опасности игр на тонком льду. Призывали провести беседы с детьми.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцев напугали дети, устроившие игры на тонком льду.

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