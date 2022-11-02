«Мамы потом будут слёзы лить»: новосибирцев возмутили дети, игравшие на тонком льду озера

Новосибирцы заметили компанию детей, игравшую на тонком льду озера. Фото: "Моя Первомайка".

Жители Первомайского района Новосибирска стали свидетелями опасных развлечений детей. Ребятишки резвились на тонком льду озера у Радиостанции-2.

– Мальчишки бегали по тонкой корке льда, только-только покрывшей часть озера. Катались на обуви, задорно смеясь и радуясь наступлению холодов, – написали в паблике «Моя Первомайка».

Новосибирцы уверены, дети рискуют жизнью. Они могут провалиться под лёд и утонуть.

– Провалятся под лёд, а другие убегут. Потом мамы слёзы лить будут, – уверены очевидцы.

Горожане призвали родителей детей заняться их воспитанием. Объяснить им, в чем опасность таких развлечений.

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