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НовостиОбщество2 ноября 2022 2:04

«Мамы потом будут слёзы лить»: новосибирцев возмутили дети, игравшие на тонком льду озера

Новосибирцы заметили компанию детей, игравшую на тонком льду озера
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы заметили компанию детей, игравшую на тонком льду озера. Фото: "Моя Первомайка".

Новосибирцы заметили компанию детей, игравшую на тонком льду озера. Фото: "Моя Первомайка".

Жители Первомайского района Новосибирска стали свидетелями опасных развлечений детей. Ребятишки резвились на тонком льду озера у Радиостанции-2.

– Мальчишки бегали по тонкой корке льда, только-только покрывшей часть озера. Катались на обуви, задорно смеясь и радуясь наступлению холодов, – написали в паблике «Моя Первомайка».

Новосибирцы уверены, дети рискуют жизнью. Они могут провалиться под лёд и утонуть.

– Провалятся под лёд, а другие убегут. Потом мамы слёзы лить будут, – уверены очевидцы.

Горожане призвали родителей детей заняться их воспитанием. Объяснить им, в чем опасность таких развлечений.

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