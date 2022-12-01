Мэр Новосибирска заявил, что планирует запустить дорогу к ЛДС, построенную с серьезными нарушениями

Мэр Новосибирска заявил, что запустит дорогу до ЛДС, построенную с нарушениями. Фото: МЕТРО МиР / Андрей КОПАЛОВ.

Дорогу к ЛДС, строительство которой привело к уголовному делу, планируют ввести в эксплуатацию. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на часе прессы в четверг, 1 декабря.

– В целом, работы завершены по этой дороге. Мы планируем ее использовать. Сегодня прорабатываются варианты запуска. На самом деле, она уже эксплуатируется: вся техника едет к ЛДС по этой дороге, – заключил мэр.

Напомним, экспертиза показала, что работу подрядчика – компании «МЕТРО МиР» – принимать нельзя. Дорога с заездом по дамбе Октябрьского моста к новому ледовому дворцу была построена с использованием некачественных материалов. Директора фирмы Александра Мысика задержали по подозрению в уголовном преступлении – превышении должностных полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Деятельность арены невозможна?»: названа причина задержания директора МУП «Метро Мир» Александра Мысика в Новосибирске

Названа причина задержания директора МУП «Метро Мир» Александра Мысика в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber