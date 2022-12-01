Прокуратура проводит проверку после отключения отопления на Серафимовича

Прокуратура начала проверку после отключения отопления в 24 домах. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.

На левом берегу Новосибирска после аварий на теплотрассе без тепла остались 24 дома, детский сад и Новосибирский клинический центр крови. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

– Прокуратурой Ленинского района организована проверка по факту отключения теплоснабжения из-за коммунальных аварий на улицах Плахотного и Пермитина, – сообщили в ведомстве.

Напомним, отопление на улице Серафимовича отключили еще 30 ноября. Температура в квартирах – около 16-18 градусов тепла. На данный момент отопление подали в 16 многоквартирных дома. Устранить последствия аварии обещают до 16 часов.

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