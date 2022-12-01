В Новосибирске жители улицы Серафимовича замерзают без отопления из-за второго дефекта на теплотрассе

Жители улицы Серафимовича продолжают мерзнуть из-за дефектов на теплотрассах.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 1 декабря, на левом берегу Новосибирска продолжают мерзнуть жители улицы Серафимовича. Напомним, на теплотрассе был обнаружен дефект, из-за этого отключили отопление в 11 жилых домах на улице Серафимовича.
Работы хотели завершить к утру 1 декабря, но произошла еще одна авария. Об этом сообщили в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.
– На теплосети по улице Серафимовича обнаружили новый дефект – вынуждены продолжить работу до 16 часов, – предупредили в СГК.
Помимо жилых домов, отопления нет в клиническом центре крови, спортивной школе и детском саду № 15.
На карте отключений систем жизнеобеспечения в Новосибирске указано, что аварию будут устранять до 16 часов 1 декабря. Как сообщают местные жители, в подъездах висят объявления о том, что тепла не будет двое суток.
Сейчас в отключенных домах температура держится на уровне 16-17 градусов тепла. Нормативная температура в квартирах зимой – от + 23 до + 26 градусов.
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