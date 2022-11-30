В Новосибирске на улице Серафимовича 11 домов остались без отопления

Без отопления остались 11 жилых домов. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирск на улице Серафимовича вечером в среду, 30 ноября, без отопления остались 11 жилых домов. На расположенном там участке теплосети произошла авария.

— На улице Серафимовича обнаружен дефект теплосети диаметром 250 мм. Ремонтная бригада оперативно приступила к устранению повреждения. Сейчас ведётся демонтаж повреждённого участка, — сообщили в Сибирской генерирующей компании. — На время ремонта прекращена подача теплоносителя для 11 жилых домов и 3 социальных объекта.

Завершить работы планируют к 8 утра 1 декабря. После этого людям в дома вернут тепло.

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