Новосибирская прокуратура начали проверку после ДТП с трамваями, где пострадали 15 человек

Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя трамваями в Новосибирске, где пострадали 15 человек. Фото: Прокуратура НСО

Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя трамваями в Новосибирске, где пострадали 15 человек. Напомним, авария случилась вечером в среду, 30 ноября, около дома № 40 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

— У трамвая № 8 выбило пробки из-за того, что машинист пытался резко затормозить на Вертковской, когда перед ним на пути вылез Прадик. Далее целый квартал трамвай набирал скорость, как на коньках по льду, не имея возможности остановиться. Сломавшийся трамвай затормозил только о стоящий на светофоре вагон, — так причины ДТП описывают очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54» black.

На месте работали спасатели МЧС и муниципальная аварийная служба. Они помогали выбраться из покореженного транспорта водителю трамвая.

— Прокуратурой Кировского района организовано проведение проверки в связи с ДТП. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях (подробнее).

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