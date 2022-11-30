В Новосибирске выставили на продажу зуб мамонта за миллион рублей

Житель Новосибирска продает в интернете зуб мамонта. Фото: Avito.ru

Житель Новосибирска продает в интернете зуб мамонта. Цена за товар — миллион рублей.

— Зуб Мамонта, двухкоренной. Бу, но в отличном состоянии, — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

О том, как находка попала к нему, продавец в объявлении не сообщает. На звонок корреспондента КП-Новосибирск он ответил, но разговаривать отказался.

Цена за товар — миллион рублей. Фото: Avito.ru

Ранее КП-Новосибирск писала о новосибирце, продававшем на «Авито» окаменелую кость. Сибиряк был уверен, что она принадлежит доисторическому ископаемому животному. Цена за нее была выставлена не маленькая — полтора миллиона рублей.

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