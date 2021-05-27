Новосибирец продает кость доисторического животного за полтора миллиона рублей. Фото: "Сибкрай".

Житель Новосибирска разместил на «Авито» объявление о продаже окаменелой кости. Сибиряк уверен, она принадлежит доисторическому ископаемому животному. Цена за нее не маленькая — полтора миллиона рублей. Однако точно узнать, действительно ли кость такая ценная, можно лишь путем специального анализа. В Новосибирске такой не делают, а отправлять кость в Москву на экспертизу продавец не собирается.

— Анализ можно сделать только в Москве. У меня там знакомых нет. По почте отправлять такую вещь тоже не вариант. Радиоуглеродный анализ — это дорого, поэтому и не планирую его делать. Думаю, при продаже заинтересованный покупатель сам позаботится об этом, поделился с изданием «Сибкрай» продавец Андрей.

Известно, кость новосибирцу досталась от деда. Тот нашел ее около 50 лет назад на берегу реки Чик в Коченевском районе.

— Мне дед рассказывал, что хотел ее сломать, ведь в советские времена такими вещами никто не интересовался. Хотел разбить ее о железный уголок, так из него искры летели, а кость цела. Потом больше он так не экспериментировал, — добавил сибиряк.

По размерам кость достаточно крупная. Сибиряк утверждает — длина предмета около 25 сантиметров, ширина — 10 сантиметров, а вес — больше килограмма. При этом Андрей не знает, какому именно животному принадлежала эта кость. Уверен только, что точно доисторическому.

— То, что ей не сто лет и не двести, это точно. Кость крупного домашнего или даже дикого животного давно бы сгнила. А эта очень необычная, — убежден продавец.

Пока желающих купить уникальный экземпляр не нашлось. Но продавец надежды не теряет. Однако мужчина не исключает варианта, что кость не купят, и она останется у него, как семейная реликвия.

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