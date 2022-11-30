Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело с шестиклассницей, сломавшей спину в новосибирской школе. Фото: предоставлено родственниками девочки.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело с шестиклассницей, сломавшей спину в школе 145 Новосибирска. Родственники ребенка уверяют, пострадала девочка из-за одноклассника, который якобы прыгнул на нее. Однако мать мальчика с обвинениями не согласна.

– В настоящее время несовершеннолетняя находится в медицинском учреждении. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, – говорится в сообщении СК РФ.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по НСО предоставить ему доклад о ходе доследственной проверки. После нее в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

Напомним, инцидент произошел переду роком физкультуры. Девочка говорит, что сидела на матах, а одноклассник прыгнул на нее со спины, из-за чего она сложилась пополам. А мальчик утверждает, что они игрались и он случайно завалился на нее.

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