«Мальчик прыгнул - сестра сложилась пополам!»: школьница сломала спину на уроке физкультуры

Сейчас школьница в больнице. Сегодня ей сделают МРТ и установят точный диагноз. Фото: предоставлено Екатериной.

В новосибирской школе на уроке физкультуры произошло ЧП – шестиклассница сломала спину. Родственники школьницы уверены, что девочка пострадала из-за одноклассника. Мол, он намерено причинил ей вред. Но мама мальчика и руководство школы уверяют – ребенок не виноват. В ситуации разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«В ШКОЛЕ ДАЖЕ СКОРУЮ НЕ ВЫЗВАЛИ»

Сестра пострадавшей девочки Екатерина рассказала, что о случившемся узнала от учителя. Та позвонила ей 28 ноября и попросила забрать ребенка. Пояснила, что у девочки травма спины.

– Учительница связалась со мной около трех часов дня, попросила забрать Лику*. Сказала, что у нее, кажется, сломана спина. В школе ей скорую не вызвали, дали таблетку обезболивающего. Когда пришла за сестрой, ребенок не мог ни ходить, ни сидеть, – поделилась с КП-Новосибирск Екатерина. – Дома мы вызвали скорую, она ехала больше трех часов. Так и не дождались и обратились сами в поликлинику. Там Лику осмотрели и госпитализировали с предварительным диагнозом – перелом двух позвонков.

В школе Екатерине толком не пояснили, что же произошло с девочкой. О случившемся родным рассказала сама Лика.

– По ее словам, она сидела на матах на полу, перед уроком. А ее одноклассник, 12-летний мальчик, подошел и нарочно прыгнул на нее. Она после его прыжка сложилась пополам. Учитель физкультуры подбежал, помог ей, оказал ребенку первую помощь, – рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Сейчас школьница в больнице. Сегодня ей сделают МРТ и установят точный диагноз.

Екатерина говорит, что они обратились в ПДН. Инспекторы проводят в школе проверки, опрашивают детей и педагогов. Также, по словам девушки, она общалась с мамой мальчика:

– Она говорит, что тот дал Лике сдачи. Мол, ничего страшного не сделал. Хотя все подтверждают, что никакого конфликта не было, чтобы он решил ей так отомстить. В школе тоже отмалчиваются.

«ОНА СМАХНУЛА С НЕГО ОЧКИ, ОН - СХВАТИЛ ЕЕ ЗА ШЕЮ»

У мамы мальчика, которого обвиняют в случившемся, своя версия случившегося. Елена, мама Демида*, который якобы прыгнул на девочку, прокомментировала инцидент. Женщина пояснила, что верит сыну. А тот говорит, что не виноват.

– Сын пояснил, что они бесились перед уроком, баловались. В игре он ударил Лику по ноге, а она смахнула с него очки, подняла их и стала с ними убегать, сын начал догонять. Поймал Лику, играя, схватил за шею, зажал под мышкой, чтобы отобрать очки, а она начала падать. Сын стал заваливаться вместе с девочкой. И упал на нее. Не специально. Учитель физкультуры тоже подтвердил, что он не нарочно это сделал! Он не прыгал на нее! – поделилась с КП-Новосибирск Елена.

Мальчик, говорит мама, уверяет, что не хотел причинять однокласснице вред. Ему, говорит женщина, стыдно, что так вышло. Переживает, что теперь девочка в больнице.

– Он очень волнуется. Прекрасно осознает, что сделал что-то нехорошее. Он звонил Лике в больницу, искренне извинился, покаялся. Но она не приняла его извинений, грубо ответила. Но то, что сын попросил прощения, не мало что значит! – считает Елена.

В школе мальчик уже написал объяснительную. А с его мамой беседу провела классный руководитель.

– Дети всегда так играют, балуются. С этой девочкой сын всегда раньше нормально общался, вместе дурили. Сын у меня не конфликтный, просто активный, обычный ребенок. Если бы Лика не попала в больницу, говорит наш классный руководитель, она пришла бы в школу, и они бы общались так, словно ничего не произошло. Дети внутри класса и дерутся, и толкаются, а потом спокойно вместе общаются, играют, - рассуждает мама.

Елена добавила, что родственники Лики на контакт не идут.

– Говорят, что сын мой чуть ли не маньяк. Мол, специально все сделал. Я, конечно, понимаю мать девочки, она переживает за дочь. Но мой сын не нарочно навредил ей. Дети наши однозначно помирятся, а вот между родителями отношения будет сложно восстановить, надеюсь, все-таки уладим этот конфликт, – говорит Елена.

ЭТО ЖЕ ДЕТИ!

Корреспондент КП-Новосибирск связался с директором школы. Руководитель, как и мать мальчика, уверена, что он не виноват:

– Несчастный случай на уроке был. Об этом мы передали информацию в департамент образования. Такие случаи имеют место в школах. Это же дети! Да еще в таком количестве. Мы, конечно, собрали объяснительные, – пояснила директор школы.

По ее словам, преднамеренного вреда девочке никто не причинял. В связи с чем, уверена директор школы, виновных в случившемся нет.

*Имена детей изменены

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