В Новосибирске жителям Плехановского жилмассива вернули свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Новосибирске жителям Плехановского жилмассива вернули свет. Напомним, без электричества сибиряки остались вечером во вторник, 29 ноября. Об этом КП-Новосибирск рассказали жители дома на улице Кропоткина около шести часов вечера.

— Свет нам вернули примерно в девять часов вечера, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Как сообщалось на портале «Мой Новосибирск», причиной отключения электричества стали аварии на трансформаторных подстанциях.

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