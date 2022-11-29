В Новосибирске жителям Плехановского жилмассива вернули свет.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Новосибирске жителям Плехановского жилмассива вернули свет. Напомним, без электричества сибиряки остались вечером во вторник, 29 ноября. Об этом КП-Новосибирск рассказали жители дома на улице Кропоткина около шести часов вечера.
— Свет нам вернули примерно в девять часов вечера, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.
Как сообщалось на портале «Мой Новосибирск», причиной отключения электричества стали аварии на трансформаторных подстанциях.
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