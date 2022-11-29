В Новосибирске несколько домов на улице Кропоткина остались без света

Несколько домов остались без света.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске вечером во вторник, 29 ноября, без света остались несколько домов в Калининском районе города. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.
— В доме на Кропоткина 132/1 и соседних домах нет света, — пояснили Новосибирцы.
На карте муниципального портала «Мой Новосибирск» аварийные отключения на данных адресах не обозначены. Дозвониться до единой диспетчерской службе корреспонденту на момент публикации материала не удалось.
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