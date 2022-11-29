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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:42

В Новосибирске несколько домов на улице Кропоткина остались без света

Электричество отключили вечером во вторник
Галина СИМОНОВА
Несколько домов остались без света.

Несколько домов остались без света.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске вечером во вторник, 29 ноября, без света остались несколько домов в Калининском районе города. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.

— В доме на Кропоткина 132/1 и соседних домах нет света, — пояснили Новосибирцы.

На карте муниципального портала «Мой Новосибирск» аварийные отключения на данных адресах не обозначены. Дозвониться до единой диспетчерской службе корреспонденту на момент публикации материала не удалось.

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