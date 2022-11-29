Родители пожаловались на новосибирский лицей, в котором школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз

Новосибирских школьников «заставили» поднимать флаг в 30-градусный мороз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родители одного из учащихся лицея № 159 в Новосибирске пожаловались на то, что детей заморозили во время церемонии поднятия флага. Об этом они рассказали на сайте отзывов.

– В 29 градусов мороза около лицея на улице несколькими родителями наблюдалась ситуация: около шести учеников в 7:40 стояли на улице, держали флаг, и на них ужасным голосом кричал учитель. При этом ни директор, ни заместитель директора на улице не находились, они сидели в тёплых кабинетах, – возмутился родитель одного из учеников.

Директор лицея Татьяна Горбачева рассказала КП-Новосибирск, что торжественная линейка заняла 4 минуты, причем она на ней присутствовала. Перед этим, по словам директора, дети находились в школе, а потом отогрелись горячим чаем.

– По регламенту мы поднимаем флаг каждое утро, флагшток у нас установлен на улице. Была смена 8 класса. Предварительно я разговаривала с учителем, чтобы до родителей была доведена информация о 30-градусных морозах: детей необходимо либо одевать теплее, либо вообще не отправлять на линейку, – сообщила директор.

При этом, как отметила Татьяна Горбачева в беседе с КП-Новосибирск, когда она пришла на работу, все дети стояли в тепле, на первом этаже лицея. Директор еще раз напомнила классному руководителю и восьмиклассникам о том, что на линейку могут выходить только те, кто тепло одет и готов принять участие в поднятии флага.

– Затем я вышла вместе с ними. По регламенту я обычно рассказываю о памятных датах из истории страны, которые выпадут на рабочую неделю. Но в тот раз из-за аномальной температуры было решено проговорить это на классном часе, – уточнила КП-Новосибирск директор.

Знаменная группа подняла флаг и отправилась в школу сразу после проигрывания куплета и припева гимна. По словам Татьяны Горбачевой, в столовой она напоила детей горячим чаем с лимоном, а затем отпустила на занятия.

Напомним, ранее директору другой новосибирской школы предъявляли обвинения по поводу включения слишком громкого гимна.

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