Директор «Горностая» ответила на жалобы новосибирцев на громкое включение гимна

Директор гимназии ответила жителям, пожаловавшимся на громкое включения гимна России. Фото: ОЦ «Горностай».

Торжественные линейки с гимном России в гимназии «Горностай» перенесут в помещение со следующей недели. Жители близлежащих домов, которые жаловались на громкое включение музыки по утрам в понедельник, смогут спать спокойно до мая.

В ответе на запрос КП-Новосибирск директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева сообщила, что официальных жалоб на шум не поступало, были только посты в интернете.

Мероприятие проводят по понедельникам в 8:30 утра. При этом линейка идет 10 минут, а сам гимн звучит 1 минуту 10 секунд, уточнила КП-Новосибирск директор.

– Зная активность некоторых жителей Академгородка, в этот понедельник мы сделали нашу музыку тише и провели линейку на улице. Со следующей недели в связи с нетеплой погодой мы будем проводить наши мероприятия внутри школы до 1 мая. За это время мы подумаем, как сделать звук тише и вернуться к мероприятиям на улице, – пообещала Ирина Путинцева.

Также директор отметила, что рядом с гимназией и жилыми домами расположено военное училище, где каждое утро звучит гимн, который не доставляет местным неудобств.

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