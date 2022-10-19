Громкий гимн России возмутил жителей домов возле гимназии «Горностай» в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на громкий гимн России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители домов возле гимназии «Горностай» пожаловались в социальных сетях на громкую музыку по понедельникам. В 8:30 начинается торжественная линейка, и на всю улицу включают гимн Российской Федерации.

– В 8:30 утра радости эти песнопения мало приносят, – считает местная жительница Анна Новикова, в прошлый понедельник опубликовавшая пост в группе «Академгородок» в социальной сети Facebook* (*деятельность на территории РФ запрещена).

Женщина уточнила, что мероприятия можно было бы переместить внутрь школы, а музыку сделать потише.

– Директор пообещала учесть мнение жителей, сделать музыку тише и перенести внутрь школы, – заверила всех недовольных под постом представитель родителей в управляющем совете гимназии «Горностай» Светлана Гладкова.

Несмотря на это, обещание выполнено не было. 17 октября торжественная линейка на улице вновь разбудила жителей улиц Вяземская и Полевая.

КП-Новосибирск направила запрос на почту директора учреждения Ирины Путинцевой, чтобы выяснить подробности ситуации.

Напомним, поднятие флага и гимн в школах – еженедельная церемония, введенная в России в 2022 году для воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения.

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