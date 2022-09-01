В Новосибирске в школах впервые провели церемонию поднятия государственного флага

Церемония выноса флага в школе №216. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 1 сентября 2022 года на линейках в школах впервые провели церемонию поднятия государственного флага, а также исполнили гимн России. Теперь такой ритуал будет проводиться в учреждениях еженедельно.

— Формат, в котором школы будут проводить эту церемонию — индивидуальный. Проводить ее в формате улица-линейка мы в любом случае сможем только в сентябре и мае. Для холодных времен года будет предусмотрен другой формат, — пояснил накануне на пресс-конференции глава департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала и показывала подробнее, как проходило 1 сентября 2022 года в Новосибирске.

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