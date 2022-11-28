В Новосибирске из подземного перехода эвакуировали 70 человек

Причиной эвакуации стал пожар в киоске. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В Новосибирске из подземного перехода у часовни на Красном проспекте эвакуировали 70 человек. Причиной стал пожар в одном из киосков, расположенных внутри. По сообщению регионального МЧС, обошлось без пострадавших. Произошло ЧП вечером в понедельник, 28 ноября.

— В киоске горели картонные коробки на площади 1 метр квадратный. Была произведена ликвидация до прибытия. В настоящее время установлен дымосос для дымоудаления. Из перехода было эвакуировано порядка 70 человек, — рассказал начальник пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.

Напомним, что по словам очевидцев, подземные переходы перекрыли на всей площади Ленина. У выходов стояло несколько пожарных машин, прибыли первые расчеты через три минуты после вызова.

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