В Новосибирске перекрыли переход метро на площади Ленина

Переход метро на площади Ленина перекрыли вечером 28 ноября. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Переход метро на площади Ленина перекрыли вечером 28 ноября. Об этом сообщил КП-Новосибирск читатель.

− Я зашел со стороны Октябрьской магистрали, хотел пойти в сторону Первомайского сквера. Но переход закрыт во все стороны, − рассказал местный житель. – Там задымление, МЧСники на месте.

Мужчина добавил – на улице у остановки Дом Ленина стоят пожарные машины.

В МЧС прокомментировали данную информацию.

− В подземном переходе произошло возгорание. Через три минуты на месте было первое пожарно-спасательное подразделение. Было установлено, что в киоске горели картонные коробки, − поделились подробностями в МЧС.

Площадь пожара составила один метр квадратный. Возгорание ликвидировали до прибытия огнеборцев.

В переходе установили дымосос, который будет откачивать дым. Оттуда эвакуировали около 70 человек, никто не пострадал, добавили в МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber