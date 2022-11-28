В Новосибирске перекрыли переход метро на площади Ленина

Переход метро на площади Ленина перекрыли вечером 28 ноября.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
Переход метро на площади Ленина перекрыли вечером 28 ноября. Об этом сообщил КП-Новосибирск читатель.
− Я зашел со стороны Октябрьской магистрали, хотел пойти в сторону Первомайского сквера. Но переход закрыт во все стороны, − рассказал местный житель. – Там задымление, МЧСники на месте.
Мужчина добавил – на улице у остановки Дом Ленина стоят пожарные машины.
В МЧС прокомментировали данную информацию.
− В подземном переходе произошло возгорание. Через три минуты на месте было первое пожарно-спасательное подразделение. Было установлено, что в киоске горели картонные коробки, − поделились подробностями в МЧС.
Площадь пожара составила один метр квадратный. Возгорание ликвидировали до прибытия огнеборцев.
В переходе установили дымосос, который будет откачивать дым. Оттуда эвакуировали около 70 человек, никто не пострадал, добавили в МЧС.
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