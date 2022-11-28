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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 10:27

В Новосибирске перекрыли переход метро на площади Ленина

По словам очевидца, там произошло задымление
Анастасия ХРОМЫХ
Переход метро на площади Ленина перекрыли вечером 28 ноября.

Переход метро на площади Ленина перекрыли вечером 28 ноября.

Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Переход метро на площади Ленина перекрыли вечером 28 ноября. Об этом сообщил КП-Новосибирск читатель.

− Я зашел со стороны Октябрьской магистрали, хотел пойти в сторону Первомайского сквера. Но переход закрыт во все стороны, − рассказал местный житель. – Там задымление, МЧСники на месте.

Мужчина добавил – на улице у остановки Дом Ленина стоят пожарные машины.

В МЧС прокомментировали данную информацию.

− В подземном переходе произошло возгорание. Через три минуты на месте было первое пожарно-спасательное подразделение. Было установлено, что в киоске горели картонные коробки, − поделились подробностями в МЧС.

Площадь пожара составила один метр квадратный. Возгорание ликвидировали до прибытия огнеборцев.

В переходе установили дымосос, который будет откачивать дым. Оттуда эвакуировали около 70 человек, никто не пострадал, добавили в МЧС.

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