В Новосибирске завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика.

В Новосибирске завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Напомним, о местонахождении ребенка ничего не было известно с 24 ноября. Его искали волонтеры и полиция.

— После того, как мы опубликовали в сети ориентировку, мы получили свидетельство на горячую линию. Позвонил человек, который сообщил, где находится мальчик. Мы передали эту информацию полиции, — пояснили КП-Новосибирск волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».

Волонтеры также отметили, что с ребенком все хорошо, его жизнь и здоровье не подвергались опасности. Сейчас с ним будет работать инспектор ПДН.

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