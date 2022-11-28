В Новосибирске завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика.
В Новосибирске завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Напомним, о местонахождении ребенка ничего не было известно с 24 ноября. Его искали волонтеры и полиция.
— После того, как мы опубликовали в сети ориентировку, мы получили свидетельство на горячую линию. Позвонил человек, который сообщил, где находится мальчик. Мы передали эту информацию полиции, — пояснили КП-Новосибирск волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».
Волонтеры также отметили, что с ребенком все хорошо, его жизнь и здоровье не подвергались опасности. Сейчас с ним будет работать инспектор ПДН.
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