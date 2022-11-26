Полиция ищет 12-летнего мальчика, пропавшего в Новосибирске

Новосибирская полиция ищет пропавшего 12-летнего подростка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирская полиция ищет пропавшего 12-летнего подростка. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Последний раз мальчика видели 24 ноября.

− Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску данного несовершеннолетнего, − пояснили КП-Новосибирск в МВД.

Интересно, что в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» нет информации о пропаже подростка.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber