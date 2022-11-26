Полиция ищет 12-летнего мальчика, пропавшего в Новосибирске

Новосибирская полиция ищет пропавшего 12-летнего подростка.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирская полиция ищет пропавшего 12-летнего подростка. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по НСО.
Последний раз мальчика видели 24 ноября.
− Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску данного несовершеннолетнего, − пояснили КП-Новосибирск в МВД.
Интересно, что в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» нет информации о пропаже подростка.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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