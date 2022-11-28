Бывший директор новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» требует с предприятия 90 миллионов рублей

Бывший владелец завода требует с предприятия 90 миллионов.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Экс-глава «Тяжстанкогидропресса» Виктор Арановский подал иск в Арбитражный суд о взыскании 90 миллионов рублей с завода, банков и фондов. Информация об этом размещена в картотеке дел суда.
Виктор Арановский был директором завода «Тяжстанкогидропресс» до 2016 года. После него кресло руководителя занял Николай Степакин.
Напомним, оба бывших директора попали под три уголовных дела о многолетних хищениях на общую сумму в 200 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер