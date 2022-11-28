Бывший директор новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» требует с предприятия 90 миллионов рублей

Бывший владелец завода требует с предприятия 90 миллионов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Экс-глава «Тяжстанкогидропресса» Виктор Арановский подал иск в Арбитражный суд о взыскании 90 миллионов рублей с завода, банков и фондов. Информация об этом размещена в картотеке дел суда.

Виктор Арановский был директором завода «Тяжстанкогидропресс» до 2016 года. После него кресло руководителя занял Николай Степакин.

Напомним, оба бывших директора попали под три уголовных дела о многолетних хищениях на общую сумму в 200 миллионов рублей.

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