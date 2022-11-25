Новосибирцам показали с дрона строительство четвертого моста

Стройку снимали с дрона. Фото: стоп-кадр из видео / Группа «ВИС»
Жителям Новосибирска показали, как проходит возведение четвертого моста через реку Обь. Заснеженную стройку снимали с дрона. Видео опубликовано на Ютуб-канале Группы «ВИС».
В компании рассказали, что работы идут полным ходом. Так, в ноябре открыли рабочее движение по реконструированному Зыряновскому путепроводу. На участке полностью заменили мостовое полотно. Проезжую часть расширили до 28 метров, а дороги покрыли литым асфальтобетоном.
− Все работы в рамках мостовой концессии ведутся по графику, − отметили в Группе «ВИС».
Ранее КП-Новосибирск писала, что с запуском движения по путепроводу открылся прямой проезд с улицы Зыряновской до улицы Серебренниковской и улице Кривощековской.
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