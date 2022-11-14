Зыряновской путепровод реконструировали в рамках строительства четвертого моста через Обь. Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске открыли рабочее движение по Зыряновскому путепроводу после его реконструкции. По сообщению ГК «ВИС», работы были проведены в рамках строительства четвертого моста через Обь. Как оказалось, состояние путепровода было далеко от современных стандартов, поэтому его отремонтировали.

— Была выполнена полная замена мостового полотна. Ширина проезжей части увеличилась с 20 до 28 метров, а в качестве дорожного покрытия использовали литой асфальтобетон со сроком службы до 30 лет. Длина реконструированного путепровода составляет более 67 метров. На нём располагаются 4 полосы для движения автомобильного транспорта и 2 трамвайных пути, — рассказали в пресс-службе ГК «ВИС».

В компании добавили, что с запуском рабочего движения открылся прямой проезд с улицы Зыряновской до улицы Серебренниковской и улице Кривощёковской.

Напомним, что из-за строительства четвертого моста до 25 декабря по ночам перекрывают площадь Инженера Будагова. С полуночи до 5 утра недоступными становятся участки дорог от Большевистской до Фабричной в обратном направлении и через площадь Инженера Будагова по автодорожному путепроводу.

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