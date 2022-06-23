В Новосибирске вновь перекроют площадь Будагова

В Новосибирске с 1 августа по 25 декабря перекроют площадь Будагова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Площадь Инженера Будагова в Новосибирске снова перекроют. Об этом стало известно из проекта постановления мэрии.

- Проезд для транспортных средств временно ограничат с 1 августа по 25 декабря. Речь идет о перекрытии проезжей части от Красного проспекта в сторону Первомайского района, - уточнили в мэрии.

При этом движение организуют по противоположной стороне путепровода, который находится на площади Будагова.

- Движение будут перекрывать с 12 часов ночи до 5 часов утра. На этот период недоступными окажутся участки автодорог от Большевистской до Фабричной, в обратном направлении и через площадь Инженера Будагова по автодорожному путепроводу, - написано в публикации.

Перекрывать площадь будут из-за строительства моста.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что 15 июня открыли движение по площади Будагова. Ограничения на проезд действовали с 1 мая.

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