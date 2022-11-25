В Новосибирске на улице Ленина уложили шаткую стучащую плитку

В Новосибирске зальют водой плитку на новогодней улице Ленина. Фото: Анна ПАШАГИНА

Жители Новосибирска пожаловались на шаткую плитку на пешеходной улице Ленина. Покрытие стучит, когда по дороге проходят люди. Скоро плитку укрепят, но необычным способом. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

Стыки между плитами не будут заливать бетоном или специализированной смесью. В них забьют снег, а потом зальют водой, чтобы покрытие сцепилось льдом, сообщила вице-мэр.

Напомним, улицу Ленина делают пешеходной всего на пару месяцев в рамках празднования Нового года.

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