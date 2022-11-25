«У нас не было Дня жестянщика»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил качество уборки дорог в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об эффективной уборке дорог в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об эффективной уборке дорог в городе. Его слова прозвучали в ходе встречи с журналистами в пятницу, 25 ноября.

По словам градоначальника, гололеда на проезжей части удалось избежать.

− У нас не было так называемого «Дня жестянщика»: мы не допустили наледи и избежали ДТП. Сейчас и тротуары приводятся в порядок, − отметил Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что серьезных проблем с дорогами в Новосибирске сейчас нет. Единственное, предстоит уделить больше внимания уборке дворов. Дело в том, что некоторые управляющие организации не в полной мере выполняют свои обязанности.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр Новосибирска прокомментировал иск прокуратуры о закупке уборочной техники.

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