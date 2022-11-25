Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал необходимость сноса «Универсама»

Мэр Анатолий Локоть выступил за снос "Универсама". Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты, архитектурное бюро «АР.ТЭГО».

«Универсам» на улице Ленина в центре Новосибирска стал архаизмом. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе часа прессы в пятницу, 25 ноября.

Несмотря на протесты жителей, советский магазин скорее всего снесут. На его месте построят элитное жилье с торговым центром и колоннами, как у кинотеатра «Победа» напротив.

– Есть инициатива по поводу «Универсама», прежде всего от собственников этого здания. Сегодня разрабатывается проект, который украсит город Новосибирск. «Универсам» в том виде, в котором он существует, плюс это парковочное пространство не украшают улицу Ленина. Выглядит очень неряшливо, – считает мэр.

Как уточнил Анатолий Локоть, первые этажи здания отдадут под торговые площадки, так как это важно для местных жителей.

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