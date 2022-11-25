В Новосибирске задержали первый рейс «Аэрофлота» до Бангкока

Первый прямой рейс Новосибирск – Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» задержали 25 ноября.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Первый прямой рейс Новосибирск – Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» задержали 25 ноября. Он должен был отправиться в столицу Таиланда в 07:05.
Напомним, ранее в пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что до Бангкока Boeing-737 будет летать трижды в неделю − по вторникам, пятницам и воскресеньем. Из Таиланда в Новосибирск рейсы будут выполняться во вторник, четверг и воскресенье.
На сайте Толмачево сообщают, что рейс задерживается.
− Время по расписанию: 07:05, 25.11. Расчетное время: 15:00, 25.11, − указано в онлайн-табло.
То есть пассажиры ждут вылета более семи часов. С чем связана задержка – неизвестно.
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