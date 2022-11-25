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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:14

В Новосибирске задержали первый рейс «Аэрофлота» до Бангкока

С чем это связано – неизвестно
Анастасия ХРОМЫХ
Первый прямой рейс Новосибирск – Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» задержали 25 ноября.

Первый прямой рейс Новосибирск – Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» задержали 25 ноября.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый прямой рейс Новосибирск – Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» задержали 25 ноября. Он должен был отправиться в столицу Таиланда в 07:05.

Напомним, ранее в пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что до Бангкока Boeing-737 будет летать трижды в неделю − по вторникам, пятницам и воскресеньем. Из Таиланда в Новосибирск рейсы будут выполняться во вторник, четверг и воскресенье.

На сайте Толмачево сообщают, что рейс задерживается.

− Время по расписанию: 07:05, 25.11. Расчетное время: 15:00, 25.11, − указано в онлайн-табло.

То есть пассажиры ждут вылета более семи часов. С чем связана задержка – неизвестно.

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