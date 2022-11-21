Прямые рейсы до Таиланда начнут курсировать с 25 ноября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Самолеты начнут курсировать с 25 ноября до столицы страны в город Бангкок, а с 27 ноября до острова Пхукет.

— До Бангкока Boeing-737 будет летать трижды в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньем. В обратном направлении — во вторник, четверг и воскресенье, — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

До острова Пхукет будут летать Airbus-330 дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. До Новосибирска — по средам и субботам.

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