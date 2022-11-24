Депутата новосибирского Заксобрания Лаптева оставили в СИЗО еще на два месяца

Арест Лаптеву продлили на два месяца. Фото: Заксобрание НСО

Депутат Заксобрания Новосибирской области и бывший сенатор Совета Федерации Владимир Лаптев будет находиться в СИЗО до 25 января 2023 года. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента региона.

Напомним, Лаптева арестовали в конце сентября. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

По данным следствия, депутат предложил одному из коллег − Юрию Кошкину, занять должность в комиссии по экологии. В обмен на это он якобы забрал у Кошкина зарплатную карту и потратил с нее 900 тысяч рублей.

В четверг, 24 ноября, Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Лаптеву на два месяца.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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