Сайт мэрии Новосибирска перестал работать после перезагрузки серверов

Неполадки наблюдались в утреннее время.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В четверг, 24 ноября, жители Новосибирска пожаловались на то, что сайт мэрии перестал работать. Неполадки наблюдались в утреннее время.
КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию, чтобы выяснить причины сбоя. Оказалось, на серверах проводились плановые регламентные работы.
− Работы проводились в ночь с 23 на 24 ноября. Возникли технические трудности с оборудованием, − объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе муниципалитета.
Ранее сбой в работе случился у новосибирского Росреестра.
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