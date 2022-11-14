У Новосибирского Росреестра случился сбой в работе

У портала Росреестра по Новосибирской области случился сбой в работе. Фото: Анастасия Осипова

У портала Росреестра по Новосибирской области случился сбой в работе. Люди сообщали, что не могут получить документы.

— С 11 ноября Росреестр проводит плановые регламентные технические работы. В этой связи сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены, — сообщили в телеграм-канале Росреестра.

В службе сообщили, что восстановить функционал сайта должны к следующей неделе и все заявления людей оперативно рассмотрят. С вопросами люди могут обратиться по номеру телефона 8 (800) 100-34-34.

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