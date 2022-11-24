Продажу энергетиков несовершеннолетним запретили в Новосибирской области

В Новосибирской области окончательно приняли решение о запрете продажи энергетиков подросткам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области окончательно ввели запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Этот вопрос вновь подняли на 27-мой сессии Законодательного собрания региона.

Тонизирующие напитки попали в черный список, так как они вредны для здоровья подростков. Изменения внесены в закон «О защите прав детей в Новосибирской области». Поправки приняли во втором чтении.

«Решение принято», − заявил спикер Заксобрания НСО Андрей Шимкив.

То есть теперь лица младше 18 лет не смогут купить в магазинах тонизирующие напитки. Те магазины, которые продолжат продавать детям энергетики, будут штрафовать.

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