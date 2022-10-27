В Новосибирской области начнут штрафовать магазины за продажу энергетиков подросткам

В Новосибирской области введут штрафы за продажу энергетиков подросткам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно проголосовали за то, чтобы в регионе ввели штрафы за продажу энергетиков подросткам. Заседание 26-той сессии состоялось в четверг, 27 октября.

Напомним, новосибирские депутаты предложили запретить продажу энергетиков детям, не достигшим 18 лет. Причина в негативном влиянии напитков на здоровье несовершеннолетних. На прошлой сессии изменения были внесены в закон «О защите прав детей в Новосибирской области».

В этот раз поправки внесли в закон «Об административных правонарушениях». Проект закона подготовил зампредседателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный. Все депутаты высказались «за».

Штрафовать будут как обычных граждан, так и должностных и юридических лиц.

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