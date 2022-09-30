Новосибирские депутаты предлагают энергетики приравнять к алкоголю

Взрослым подсаживаться на энергетики врачи тоже не рекомендуют. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Депутаты новосибирского Заксобрания предложили не продавать безалкогольные энергетики детям до 18 лет. Инициатива давняя и постоянно поднимается в разных регионах, потому что федерального закона, который запрещал бы продавать подросткам бодрящие напитки, нет. Но в Новосибирской области его вот-вот примут: депутаты поддержали законопроект в первом чтении.

Насколько энергетики опасны для здоровья, как их теперь будут продавать в магазинах и что грозит недобросовестным продавцам? Мы попытались ответить на эти вопросы.

Проект закона от комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Новосибирской области был внесен в региональное Заксобрание еще в июле. Предлагалось ввести одно изменение: добавить в региональный закон «О защите прав детей» строчки «не допускается продажа детям (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков».

- Энергетики имеют свою специфику по сравнению с другими напитками, поскольку в их составе содержатся особые тонизирующие компоненты и ингредиенты - кофеин, таурин. Энергетические напитки выпускаются в тарах от 250 миллилитров (небольшая баночка), но содержание кофеина в них обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления. При этом дети могут употреблять более одной упаковки в день. Это может привести к негативному влиянию на их здоровье, - сообщила зампредседателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике в Законодательном собрании области Елена Спасских.

По ее словам, более детально закон обсудят на следующей сессии. Второе чтение должно состояться 29 октября 2022 года. Там решат, какая продавцам грозит административная ответственность за нарушение закона.

Вполне возможно, что Новосибирская область последует примеру Югры (Ханты-Мансийский автономный округ), где запрет на продажу энергетиков уже ввели с 1 сентября этого года. Напитки, прежде всего, не продают там, где постоянно гуляют дети: возле школ, спортивных центров и детских больниц. Если молодо выглядите, продавец вправе потребовать паспорт. В Югре нечестных продавцов наказывают штрафом от 3 до 50 тысяч рублей.

Комментарий врача

«Подсаживаются на сладкий вкус»

Наркологи со словами депутатов согласны и давно предупреждают о том, что энергетики наносят детскому организму вред. На сладкий вкус гремучей смеси подростки буквально подсаживаются: выпив одну банку, трудно остановиться.

- Производители отстаивают свои позиции, что якобы состав напитков не страшен и зависимости они не вызывают, потому что содержание кофеина в одной банке как в двух-трех чашках кофе. Но в энергетиках же есть другие добавки, сахар, усилители вкуса - все это в неадекватных количествах. И это действительно вызывает привыкание. Но взрослый выпьет одну банку, а подростки, как правило, выпивают больше и получают ударную дозу веществ. Вопрос еще и в другом: зачем ребенку в 14 лет пить для бодрости энергетики, если он и так подвижен, как юла? Бодрости ему придадут здоровый сон и правильное питание. А энергетики только повышают давление и вызывают лишнюю нервозность, - объяснил КП-Новосибирск первый заместитель главного врача Новосибирского областного наркодиспансера Равиль Теркулов.

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