В Новосибирске нашли водителя, сбившего 9-летнего мальчика

В Новосибирске ГИБДД нашли водителя, сбившего 9-летнего мальчика у школы на Красном проспекте. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске ГИБДД нашли водителя, сбившего 9-летнего мальчика у школы на Красном проспекте. Напомним, ДТП случилось во вторник, 22 ноября: ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила иномарка. Водитель с места ДТП сразу же уехал. Школьника доставили в больницу.

— Сотрудниками Госавтоинспекции города Новосибирска был установлен водитель — мужчина 35 лет, который управлял автомобилем «Хендай Солярис», — сообщили в городском ГИБДД.

На него составили два протокола за непредоставление преимущества пешеходам и за оставление места ДТП. В первом случае ему грозит штраф от 1, 5 до 2, 5 тысяч рублей, а во втором — лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

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