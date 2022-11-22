В Новосибирске ищут водителя, который сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

Неизвестный водитель сбил 9-летнего мальчика на «зебре» и скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Во вторник, 22 ноября, неизвестный водитель сбил 9-летнего мальчика на «зебре» и скрылся с места ДТП. Это произошло в 13:40 на территории Калининского района.

Ребенок пересекал проезжую часть в районе дома №320/1 по улице Красный проспект, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска. Мальчик шагал по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда несовершеннолетний получил травмы – их характер уточняется. Ребенка увезли в больницу.

Экипаж ДПС прибыл на место и начал устанавливать обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции просят всех тех, кто владеет хоть какой-то информацией, позвонить по телефону 232-23-51, 232-23-21 или обратиться в полк ДПС ГИБДД по адресу: улица Станционная, 24/1.

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