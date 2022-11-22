Прямые рейсы из Новосибирска в Мьянму запустят в 2023 году

Из Новосибирска появятся прямые рейсы в Мьянму. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Новосибирска появятся прямые рейсы в Мьянму. Планируется, что самолеты начнут летать уже в 2023 году.

Выполнять полеты будет местная авиакомпания Myanmar Airways. Помимо маршрута Янгон — Новосибирск, будет также организовано авиасообщение по маршрутам Янгон — Красноярск и Янгон — Владивосток.

Меморандум об этих полетах подписали власти России и Мьянмы, об этом сообщается в официальном телеграм-канале представительства МИД РФ во Владивостоке.

Также отмечается, что уже в 2022 году между странами планируется открыть прямое грузовое авиасообщение.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Самолеты начнут курсировать с 25 ноября до столицы страны в город Бангкок, а с 27 ноября до острова Пхукет.

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