В Новосибирске ГИБДД разыскивает водителя, не пропустившего скорую помощь на Ж/Д переезде. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске ГИБДД разыскивает водителя, не пропустившего скорую помощь на Ж/Д переезде. Напомним, о произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы, заснявшие все на камеру. На кадрах короткого ролика видно, что водитель легковой машины перегородил проезд медикам.

— Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на установление личности водителя и привлечение к административной ответственности, — сообщили в областной Госавтоинспекции. — Согласно Правилам дорожного движения водителю запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства.

Водителя могут привлечь к административной ответственности за выезд на встречную полосу при объезде препятствия. Ему грозит штраф в 1000-1500 рублей.

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