«Задержал на пять минут»: новосибирцы обсуждают в соцсетях легковушку, не пропустившую «скорую»

Новосибирцы обсуждают в соцсетях водителя легковушки, не пропустившего машину скорой помощи на Ж/Д переезде. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Новосибирцы обсуждают в соцсетях водителя легковушки, не пропустившего машину скорой помощи на Ж/Д переезде. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы, заснявшие все на видео.

— На Ж/Д переезде на «Бетонке» водитель седана не пропустил машину скорой помощи, из-за чего пострадавшему пришлось ожидать драгоценные 5 минут, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что машина скорой помощи стояла у переезда с включенной сиреной и «мигалками». Однако в комментариях под постом мнения сибиряков о данной ситуации разделились. Одни осудили действия водителя легковой машины, а другие написали, что проблема здесь совершенно не в нем:

— Если барьер не опустили, то как он мог пропустить?

— Если бы стоял он в своей полосе, может, у «скорой» было бы время проехать.

— На этом участке часто все правила нарушают, — пишут люди.

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