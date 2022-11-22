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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 4:17

В крупном пожаре на ферме под Новосибирском сгорели 59 животных и мужчина

Площадь возгорания превысила 1500 квадратов
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В крупном пожаре на ферме под Новосибирском сгорели 59 животных и мужчина.

В крупном пожаре на ферме под Новосибирском сгорели 59 животных и мужчина.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Новосибирской области в Купинском районе сгорела частная животноводческая ферма. Там погибли 59 животных и один мужчина. Ему было 58 лет. О происшествии сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС РФ по НСО.

По информации МЧС, крупное ЧП произошло в селе Медяково. Когда огнеборцы прибыли на место, кровля здания была полностью охвачена пламенем. Площадь пожара превысила 1500 квадратов. Следственно-оперативная группа устанавливает причину случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала о дачнике, труп которого нашли в погребе после пожара в СНТ под Новосибирском.

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