Дачника нашли мертвым в погребе после страшного пожара в СНТ под Новосибирском

Труп молодого дачника нашли в погребе после страшного пожара в СНТ под Новосибирском. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Коченевском районе НСО в СНТ «Жаворонок» произошел смертельный пожар. Сгорели и дачный домик, и баня. В огне погиб 38-летний мужчина. Причину ЧП назвали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Пожар произошел 19 ноября. На место оперативно прибыли огнеборцы. Пламя на площади 22 квадратов локализовали за 2 минуты. Еще полчаса ушло на полную ликвидацию, – уточнили в ведомстве.

При разборе конструкций в погребе нашли труп 38-летнего мужчины. Предварительно установлено, что дача вспыхнула из-за непотушенной сигареты.

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