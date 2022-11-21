Дачника нашли мертвым в погребе после страшного пожара в СНТ под Новосибирском

Труп молодого дачника нашли в погребе после страшного пожара в СНТ под Новосибирском.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Коченевском районе НСО в СНТ «Жаворонок» произошел смертельный пожар. Сгорели и дачный домик, и баня. В огне погиб 38-летний мужчина. Причину ЧП назвали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– Пожар произошел 19 ноября. На место оперативно прибыли огнеборцы. Пламя на площади 22 квадратов локализовали за 2 минуты. Еще полчаса ушло на полную ликвидацию, – уточнили в ведомстве.
При разборе конструкций в погребе нашли труп 38-летнего мужчины. Предварительно установлено, что дача вспыхнула из-за непотушенной сигареты.
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