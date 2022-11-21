Жителям Новосибирской области напоминают меры профилактики в эпидсезон

Вакцинация - эффективный способ защититься в эпидсезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области прививку от гриппа поставили уже 49% жителей — этот показатель больше, чем в среднем по России. На оперативном совещании, которое провёл Губернатор Андрей Травников, обсудили подготовку региона к новому эпидсезону.

По словам главы регионального Управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, ожидается рост заболеваемости как ОРВИ, так и коронавирусом.

Всего же за прошедшую неделю зафиксировали 3 852 случая ОРВИ по области и 3 161 — в Новосибирске.

— В основном вирус гриппа А, единичные случаи — вируса гриппа В. Выявленные случаи соответствуют рекомендованным вакцинным штаммам, которые являются эффективными и помогают защитить население от заболевания и опасных осложнений, — отметил Александр Щербатов.

Продолжается иммунизация против COVID-19, доложил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Первым компонентом привито 1,87 млн человек, закончили курс вакцинации 1,72 млн.

Губернатор акцентировал внимание на важности рекомендательных мер, которые выдают Роспотребнадзор, новосибирские медики. Их соблюдение позволяет минимизировать риски подхватить инфекцию.

Среди мер, которые рекомендуют соблюдать специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, несколько простых, но эффективных правил: при плохом самочувствии избегать контакта с окружающими; во время болезни оставаться дома, не заниматься самолечением, а вызывать врача; регулярно проветривать помещения, мыть руки, в общественных местах использовать медицинскую маску. И защищать себя и своих близких от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации.

Напомним, что по словам медиков, грипп постепенно вымещает коронавирус. На фоне сформированного коллективного иммунитета к ковиду он становится более опасной болезнью, поэтому врачи призывают новосибирцев как можно скорее ставить прививки. Врачи отметили, что грипп может протекать в очень тяжелой форме, а также, что процент осложнений может быть выше, чем при коронавирусе.

Всего в регионе по данным на 14 ноября было зафиксировано 2 случая гриппа.

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