«Может переплюнуть корону»: новосибирский инфекционист назвал вирус, с которым мы столкнемся уже в декабре

В Новосибирске грипп может стать более опасной болезнью, чем коронавирус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области грипп постепенно вымещает коронавирус. На фоне сформированного коллективного иммунитета к COVID-19 он становится более опасной болезнью, поэтому врачи призывают новосибирцев как можно скорее ставить прививки. Об этом КП-Новосибирск рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

– Если исходить из того, что COVID-19 сейчас – это амбулаторное заболевание (больные в основном лечатся дома) – то грипп в разгар эпидемии может дать большую заболеваемость, чем коронавирус, большую частоту осложнений и тяжелого течения. Но все зависит от того, насколько массивная будет вспышка, а на это влияет количество вакцинированных от гриппа, – объяснил КП-Новосибирск инфекционист Андрей Поздняков.

Медики ждут подъема заболеваемости в декабре, в январе вспышка гриппа достигнет пика. При этом в разгар эпидемии вакцинироваться не стоит, а вот сейчас – самое время, уверен Андрей Поздняков.

– Подозреваю, что сейчас в массе случаев грипп не регистрируется, идут обычные респираторные инфекции. До декабря есть время поставить вакцину и наработать иммунную защиту. Нынешние вакцины – и от гриппа, и от коронавируса, – можно сочетать и ставить практически в один день, – добавил врач.

Однако уже в октябре в новосибирские больницы прибывает все больше пациентов с гриппом. Об этом сообщила доктор медицинских наук, главный врач новосибирской городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина на пресс-конференции КП-Новосибирск.

– Сейчас идет тяжеленный грипп. Все реанимации заполнены вирусно-бактериальными – не ковидными уже – пневмониями. К группам высокого риска относятся люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, медработники и беременные женщины, – рассказала Любовь Шпагина.

Ежегодно эпидемии сезонного гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжелой болезни и 250-500 тысячам случаев смерти в мире. На пике эпидемии в коллективах может заболеть от 5 % до 30 % сотрудников. Многие переносят болезнь на ногах, однако это сказывается на работоспособности.

Симптомы гриппа настолько же снижают функции человека, как отсутствие сна или алкогольное опьянение, отмечает Любовь Шпагина, поэтому желательно долечиться дома, а уже потом выходить на работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber