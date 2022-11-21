В Новосибирске умерла 102-летняя Вера Корсакова – депутат и Герой Социалистического Труда

Вера Корсакова 50 лет трудилась на Новосибирской обувной фабрике. Фото: Новосибирск скорбит

В Новосибирске скончалась депутат и Герой Социалистического Труда Вера Корсакова. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в мэрии города.

Сибирячка ушла из жизни в возрасте 102 лет. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Вера Васильевна для многих стала примером профессионализма, мужества и любви к своему отечеству.

Вера Корсакова 50 лет трудилась на Новосибирской обувной фабрике. Она пришла туда, когда предприятие еще только строилось. Работала штукатуром, и после открытия фабрики решила там остаться.

Сибирячка стала раскройщиком. Спустя годы Вера Васильевна заняла должность инженера-технолога раскройного цеха. Когда началась Великая Отечественная Война, она вместе с другими девушками круглосуточно работала на нужды армии.

Впоследствии Вере Корсаковой присвоили звание Героя Социалистического Труда. Ее наградили орденами Ленина, «Знаком Почета», памятным знаком «За труд на благо города» и различными медалями, среди которых – «За трудовую доблесть». А еще жительница Новосибирска дважды избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР.

− Кончина Веры Васильевны Корсаковой стала для всех нас невосполнимой утратой, − отметил Анатолий Локоть.

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