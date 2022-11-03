Эти три совета помогли ей дожить до 102 лет: сибирячка раскрыла секрет долголетия

Вере Васильевне 103-й год, а она по-прежнему ведет активную жизнь. Фото: Музей Новосибирска/Предоставлено Натальей Борисовной

Вера Корсакова родилась еще до образования СССР, пережила Великую Отечественную войну и трудилась до старости. Как у нее получилось дожить до такого возраста?

Вера Васильевна Корсакова - одна из известных долгожителей России. Живет она в Новосибирске, 17 октября ей исполнилось 102 года. Ее молодость выпала на непростое время войны, 49 лет она кроила ботинки на Новосибирской обувной фабрике, за что получила звание Героя Социалистического Труда.

Как же ей удалось дожить до такого солидного возраста, несмотря на трудную судьбу?

«Комсомолка» адресовала этот вопрос ее дочери, Наталье Борисовне. Вот какие четыре совета она дает молодым.

1. НЕ НАЕДАЙТЕСЬ НА НОЧЬ

Эту рекомендацию давно дают диетологи. Как видно, не зря.

- Вечером мама не ест много. Питается обычными продуктами, не экзотикой: капуста, картошка, морковь, другие корнеплоды. Я вот не в нее пошла: могу наесться на ночь, а она - никогда. Вредных привычек, таких как курение и алкоголь, нет, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Борисовна.

Конечно, это вовсе не значит, что Вера Васильевна придерживается строгой диеты. Она очень любит жареную картошку, сало с чесноком. Главное, помнить о мере и не часто баловать себя вредной едой.

- К нам как-то приехала в гости ее сестра, она младше на 17 лет. У нее давление и прочие возрастные болячки. Мама тогда сразу же сказала: «Объедаться я тебе не дам». Достали из погреба морковки, свеклы, натерли на салатик. Этим и накормили сестру, - вспоминает Наталья Борисовна.

Вера Корсакова работала на обувной фабрике 49 лет. Фото: Музей Новосибирска.

2. ТРУДИТЕСЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Терпение и труд все перетрут. Долгожительница рекомендует не надрываться, однако долго сидеть сиднем плохо - в старости это может вам аукнуться.

- Мама всегда говорит: «Движение - это жизнь». Она постоянно что-то делает. Еще в 99 лет она вставала рано поутру и вскапывала сама участок на даче. Но в 2020 году ее подкосил коронавирус, стало очень тяжело с ногами. Теперь она ходит с ходунками, но ходит, на месте усидеть не может. Даже в этом году мама помогала нам спиливать на даче старые клены, - говорит Наталья Борисовна.

3. СПИТЕ КАК ХОТИТЕ

Что интересно, у пенсионерки всю молодость были проблемы со сном. Поэтому то, что она дожила до преклонных лет, скорее, заслуга хорошей генетики. Мать Веры Васильевны прожила до 92 лет, отец - до 90.

- У нее была тяжелая работа раскройщицы. Сильно болели руки. Из-за этого она могла вообще не спать. Ходила ночью и приговаривала: «Рученьки мои, рученьки больные». Сейчас она спит нормально, но иногда жалуется, что спала плохо. Кто-то спит много, кто-то - мало, поэтому следите за тем, как вам комфортнее спать, и все-таки советую высыпаться: так вы проживете столько, сколько моя мама, и еще дольше, - рекомендует Наталья Борисовна.

Вера Васильевна на 100-летнем юбилее. Фото: Предоставлено Натальей Борисовной

БОНУС: ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ

Если с генами не повезло, то есть еще один секрет. Пожалуй, главный среди прочих. Возможно, именно тяжелая молодость, выпавшая на годы войны, побудила Веру Васильевну радоваться каждому дню.

- Ей до сих пор очень интересна жизнь. Разглядывает каждую мелочь. Вот мы строим дом - ей интересно, как и чего там делается. Я отвечаю: «Ты не поймешь, ты же не строитель». Телевизор уже не смотрит из-за проблем со слухом, но читает газеты, следит за тем, что происходит в мире, и обсуждает это с нами. Такой любви и тяги к жизни молодым, к сожалению, очень не хватает, - добавляет Наталья Борисовна.

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