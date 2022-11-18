Холоднее, чем на Северном полюсе: Новосибирскую область скуют 28-градусные морозы

На выходных похолодает до -28 градусов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области выходные обещают быть морозными. Причем, в регионе будет холоднее, чем на Северном полюсе. Там на выходных будет всего -22 днем и -23 градуса ночью.

— В субботу, 19 ноября, в области ночью ожидаются морозы от -17 до -22, местами до -28 градусов. Днем будет потеплее до -10 градусов, однако кое-где температура воздуха опустится до -15 градусов. В воскресенье, 20 ноября, ночью ожидается до -15, местами до -25 градусов. Днем будет на пару градусов теплее ночных температур, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Начало следующей недели в области будет таким же морозным. Ночью температура будет держаться от -11 до -18 градусов, днем — от -8 до -14, однако местами мороз будет достигать отметки ниже -20 градусов.

Напомним, что в ГИБДД предупредили водителей о резком похолодании и гололедице на дорогах.

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